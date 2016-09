Exane: Opkøb af TDC kan tvinge Telia ud af Danmark

Et eventuelt opkøb af TDC vil tvinge konkurrenten Telia til at sælge sin danske forretning, skriver Exane BNP Paribas i en analyse.



Analysen kommer efter sidste uges meldinger om, at kapitalfonden Apollo kan være på vej med et højere bud på TDC, mens også Telia skulle overveje at byde på den danske telekommunikationsvirksomhed, skriver Bloomberg.



Exane mener, at Telias danske aktiviteter vil kunne fusioneres med en fjerde aktør, Hutchison, der ejer majoriteten af 3. Alternativt ser Exane ifølge Bloomberg Telia solgt til en potentiel ny aktør på det danske marked, da en fusion mellem Telenor og Telia ikke vil kunne finde sted.



EU-Kommissionen med Margrethe Vestager i spidsen var i 2015 med til at bremse en planlagt fusion mellem Telia og Telenor i Danmark.



TDC-aktien stiger mandag 1,5 pct. til 38,59 kr., mens Telia-aktien stiger med 1,3 pct. på børsen i Stockholm.



/ritzau/FINANS