Sanofi sender også Toujeo i ringen mod Novos Tresiba

Novo Nordisks store konkurrent, franske Sanofi, er i færd med at rekruttere patienter til et fase 4-studie, der skal sammenligne effekt og sikkerhed af Sanofis nye langtidsvirkende insulin, Toujeo, med Novos nyeste insulin, Tresiba.



Det fremgår af Clinicaltrials.gov.



Studiet vil omfatte omkring 920 patienter, der ikke tidligere er blevet behandlet med insulin, og ventes afsluttet i november 2017.



Sanofi skriver i en meddelelse, at studiet skal undersøge de kliniske implikationer af et mindre studie i 48 type 1-diabetikere, der viste, at Toujeo havde en mere stabil profil end Tresiba målt på farmakokinetik og farmakodynamik - det vil sige, hvorledes insulinet optages og udskilles, og hvordan det virker i kroppen.



Med Sanofis initiativ er der udsigt til resultater fra to større sammenligningsstudier af Toujeo og Tresiba.



Novo oplyste i sit halvårsregnskab, at det havde gennemført et fase 1-studie i 60 type 1-diabetikere, der fik enten Tresiba eller Toujeo. Her viste resultaterne, at dag til dag-variationen i den blodsukkersænkende effekt var cirka fire gange lavere med Tresiba sammenlignet med Toujeo, skrev Novo, der også er på vej med et større studie.



Det drejer sig om et fase 3b sammenligningsstudie, der sammenligner Toujeo og Tresibe i type 2-diabetikere, der tidligere er blevet behandlet med insulin. Studiet ventes indledt i 2017.



/ritzau/FINANS