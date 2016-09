SAS: Vi er enormt aggressive med nye ruter

SAS åbnede 60 nye ruter i sommerperioden 2016, og selskabet er stadig på udkig efter flere rutemuligheder.



"Vi har været og er enormt aggressive med nye ruter. Hen over sommerperioden har vi åbnet for 60 nye ruter til en række destinationer, som vi ikke flyver normalt, men hvor vi ved, vores kunder gerne vil til," fortæller Lars Sandahl Sørensen, der er koncerndriftsdirektør hos SAS, i forbindelse med luftfartsselskabets 70 års jubilæum.



SAS’ topchef, Rickard Gustafson, tilføjer, at nye ruter har en enorm betydning for selskabet.



"Nye ruter er meget vigtige i vores strategi. Vi kigger hele tiden på, om der findes flere ruter vi kan åbne, og hvilke områder der fungerer for os rent geografisk. Vi satser på ruter på den nordlige halvkugle", uddyber Rickard Gustafson over for Ritzau Finans.



Selskabet har kunne mærke de mange nye ruteåbninger, hvis interkontinentale forretning er vokset med cirka 25 pct. indenfor de sidste 12 måneder.



"Det er voldsomt store tal. Hver gang vi åbner en ny interkontinental destination er det som at åbne en lille dansk virksomhed baseret på omkostningen og den omsætning, det genererer. Det er en stor forretning," siger Lars Sandahl Sørensen.



Den 28. september åbner flyselskabet yderligere to nye ruter til Miami fra henholdsvis Oslo og København.



/ritzau/FINANS