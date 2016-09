SAS/COO: Det er svært at drive luftfart i dag

Der var fødselsdagssang og flag i gate 3b i Københavns Lufthavn lørdag, da SAS fejrede sin 70-års fødselsdag. Men på trods af de festlige omstændigheder, lagde SAS’ koncerndriftsdirektør, Lars Sandahl Sørensen, ikke skjul på, at der hører udfordringer med til at drive luftfart i dag.



"Finansielt er vi enormt udfordret af hård konkurrence hele tiden, og det er svært at drive luftfart i dag, i den konkurrencesituation der er. Men vi gør det efter allerbedste evne," siger Lars Sandahl Sørensen til Ritzau Finans.



Flyselskabet er især udfordret af andre selskaber, der kommer ind på markedet med nye forretningsmodeller og nye værdier.



"Der kommer nye selskaber ind med nye forretningsmodeller, der ikke alene er i markedet for at tjene penge. De har også andre formål, blandt andet at skabe trafik til et land eller til en by."



"Og det gør, at vi engang imellem er oppe imod nogle konkurrenter, der har nogle andre værdier end vores, og som har et andet fokus end en bundlinje. Og det er selvfølgelig vanskeligt at konkurrere mod dem," uddyber koncerndriftsdirektøren.



SAS skal fortsætte som selvstændigt selskab



Men ifølge Lars Sandahl Sørensen skal SAS på trods af konkurrencen fortsætte som et selvstændigt selskab.



"Det er jeg fuldstændig fokuseret på - at vi kan og skal, fordi vi har en enorm vigtig rolle. Og alle, der arbejder i selskabet, vil til en hver tid sige, at de står op for at kæmpe for, at SAS har en stærk position også i fremtiden," forklarer han.



Luftfartsbranchen vil udvikle sig på sigt



Koncerndriftsdirektøren er også overbevist om, at luftfartsbranchen vil udvikle sig på sigt, fordi der er vækst især i fritidsrejsende, som vil give flyselskaberne nogle muligheder.



"Verden er blevet mindre, og man rejser simpelthen mere i sin hverdag. Det giver os nogle muligheder, men det giver også vores konkurrenter nogle muligheder."



"Så luftfartsbranchen vil udvikle sig stærkt på sigt, er jeg sikker på, og der vil også være en stærkere grad af konsolidering i markederne, som gør, at det generelt er mere lønsomt at drive luftfart, end det er i nogle dele af Europa i dag," tilføjer han.



/ritzau/FINANS