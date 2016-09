Gigantfonde skulle betale dummebøde i slutspil om Nets

De to kapitalfonde Advent og Bain, der endte med at købe en stor bid af Nets, måtte af med flere hundrede millioner i dummebøde i slutspillet om Nets. Det afslører Peter Lybecker, direktør i Nordea og tidligere formand for Nets, overfor business.dk Kapitalfondene forsøgte simpelthen at presse prisen så meget nedad sidst i forhandlingerne, at de blev smidt ud."Vi var faktisk kommet til, at jeg slog i bordet, smed Advent og Bain ud og gik hjem. Forhandlingerne om en aftale bryder sammen på et tidspunkt, hvor vi alle troede, vi var i mål. Når det sker, så har Advent og Bain ikke længere eksklusivitet. Så har jeg ret til at starte det hele forfra," siger Peter Lybecker til business.dkSamtidig var der kommet en anden storinvestor kommet ind i billedet med et bedre bud."Så kunne jeg sige til de gode mennesker i Advent og Bain, at ud over, at de havde spillet umulige og spillet sig selv af banen, så sad jeg nu med et bedre bud. Det bud havde jeg ikke dengang, jeg gav dem eksklusivitet. Men det havde jeg nu. Så hvis de ville ind i kampen igen, så måtte de tømme lommerne og komme med en højere pris. Hold da op, hvor de hylede op over det," siger Peter Lybecker til business.dk.Men hyleriet mundede alligevel ud i, at de to kapitalfonde fandt "nogle hundrede millioner kroner" frem fra lommerne - og altså endte med at købe Nets sammen med ATP i 2014 for 17 mia. kr. I dag er selskabet på vej på fondsbørsen til en værdi af op mod 32 mia. kr.