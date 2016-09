Novo kan snart sælge diabetesmiddel til helt små børn

Novo Nordisk kan formentlig snart se frem til at sælge diabetesmidlet Novorapid, også kendt som Novolog, til en lidt bredere patientgruppe i EU. I hvert fald har en ekspertgruppe under Det Europæiske Lægemiddelagentur anbefalet at udvide indlægssedlen for produktet, så det også omfatter børn over et år. Tidligere gjaldt det kun børn over to år. Det fremgår af en meddelelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur.Ifølge Novo Nordisk er der 140.000 børn med diabetes 1 i Europa, og ifølge International Diabetes Federation bliver børnene diagnosticeret i en tidligere og tidligere alder.Udvidelsen af indlægssedlen skal godkendes af EU-Kommissionen, og den vil ifølge Novo komme i løbet af to måneder.Novorapid solgt for 4890 mio. kr. i andet kvartal og forventes at omsætte for 20,8 mia. kr. i 2016./ritzau/FINANS