Mærsk: Rater på Asien-Middelhavet fortsætter op efter Hanjin-kollaps

Raterne på containerfragt fortsatte med at stige i denne uge, hvor fremgangen igen var anført af de ruter, hvor kriseramte Hanjin Shipping havde en del kapacitet, der blev sat ud af spil efter rederiets betalingsstandsning. Det toneangivende rateindeks fra Shanghai Shipping Exchange, det såkaldte Shanghai Containerized Freight Index (SCFI ), steg i denne uge med 1,7 pct. til 794,1. Det var tredje uge i træk med stigninger, der i perioden har budt på et samlet rateløft på 33 pct.SCFI dækker over containerruter fra Shanghai til en stribe destinationer i verden, herunder ruterne til Europa, hvor A.P. Møller-Mærsks containerrederi, Maersk Line, er stærkt eksponeret, og som vægter 20 pct. i indekset. I denne uge steg raterne her med 2,4 pct. til 966 dollar per teu.Der, hvor man har set den største effekt på raterne fra Hanjins kollaps, er imidlertid på ruterne mellem Asien og Middelhavet. Her havde Hanjin nemlig en kapacitet på 15 skibe med en kapacitet hver på 10.000 teu, der ifølge branchemediet Journal of Commerce øjeblikkeligt blev taget ud efter rederiets finansielle sammenbrud.I denne uge steg raterne på den rute med yderligere 22 pct. til 860 dollar per teu - efter sidste uges stigninger på 35 pct./ritzau/FINANS