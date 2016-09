Maersk Line-chef ser ratestigninger i 2017

Containerraterne bundede ud i 2016 og ventes at stige i 2017. Sådan lyder forudsigelsen fra Maersk Lines administrerende direktør for Asien/Stillehavsområdet, Robbert van Trooijen, på en shippingkonference i Singapore.



"Væksten i handelsmængderne forbliver afdæmpet, men 2017 vil i forhold til global vækst i bruttonationalproduktet blive lidt mere positiv end 2016," sagde han på konferencen ifølge Journal of Commerce.



Raterne er blevet løftet noget de seneste uger, efter at Hanjin Shippings kollaps har skabt forstyrrelser på udbudssiden og reduceret udbuddet ikke mindst på ruterne mellem Asien og Middelhavet.



På Asien til Europa, hvor Maersk Line er stærkt eksponeret, er raterne dog også kommet op i løbet af de sidste uger. Siden slutningen af august er raterne på fragt af en tyvefodscontainer på ruterne steget fra 695 dollar til 966 dollar - ifølge tal fra Shanghai Shipping Exchange.



/ritzau/FINANS