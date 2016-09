Vestas-Konkurrent køber halvdelen af Adwen for knap 450 mio. kr

Spanske Gamesa, der konkurrerer med danske Vestas, har købt halvdelen af havvindmølleselskabet Adwen fra det franske energiselskab Areva for 60 mio. euro - svarende til 446,8 mio. kr., skriver flere medier.



Det følger, efter at den spanske vindmølleproducent og tyske Siemens Wind Power slog sig sammen i juni.



I forbindelse med fusionen kom det frem, at Areva havde tre måneder til at beslutte, om selskabet ville købe Gameas andel på 50 pct. i Adwen, eller om det ville sælge sin egen andel til det spanske firma.



I mellemtiden skal blandt andet amerikanske General Electric have budt på nogle af aktierne i havvindmølleselskabet, men Areva endte med at afvise tilnærmelserne i løbet af august.



/ritzau/FINANS