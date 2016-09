Oracle skuffede i forskudt første kvartal

Relateret indhold Artikler

Det amerikanske softwareselskab Oracle kunne ikke leve op til forventningerne i første kvartal af af det forskudte regnskabsår 2016/17.



Indtjeningen per aktie løb op i 0,55 dollar, hvor analytikerne ifølge Bloomberg News' prognoseindsamling havde ventet 0,58 dollar.



Koncernen omsatte for 8,6 mia. dollar - eller 1,7 pct. mindre end i samme periode sidste år.



Analytikerne havde estimeret en omsætning på 8,7 mia. dollar.



I indeværende kvartal venter Oracle et overskud på 0,59-0,62 dollar per aktie.



Oracle-aktien faldt 3,3 pct. i eftermarkedet efter en stigning i den ordinære børstid på 1,5 pct.



/ritzau/FINANS