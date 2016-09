Novo: Hjerte-kar-data kommer i fokus på diabeteskonference

Relateret indhold Artikler

Prispresset på diabetesmedicin i USA skal imødegås med innovation. Det har i den seneste tid været budskabet fra Novo Nordisk, som under denne uges europæiske diabeteskonference i München vil løfte sløret for en af den slags produktnyheder, som selskabet håber kan sikre en højere pris.



Det drejer sig om data fra fase 3-studiet Sustain 6 med GLP-1-analogen Semaglutid, som viste, at midlet - ud over at sænke blodsukkeret - også yder beskyttelse over for diabetikeres hjerte-kar-lidelser.



Foreløbigt kender markedet alene de overordnede konklusioner fra studiet, men de specifikke resultater fremlægges fredag morgen og kan potentielt skubbe til Novo-aktien - i hvert fald på den korte bane.



"Det er ultravæsentlige data. Det er GLP-1-forretningen med Victoza, Semaglutid og eventuelt oral Semaglutid, som skal trække Novos vækst og sikre, at prispresset bliver mindre, end hvad man frygter ude i markedet. Så al fokus er rettet mod de her data," siger Michael Friis Jørgensen, chefanalytiker hos Alm. Brand Markets, til Ritzau Finans.



Novo Nordisk fremlagde også i juni positive hjerte-kar-data med GLP-1-analogen Victoza, der reducerede risikoen for hjerte-kar-lidelser med 13 pct. Det var i sig selv bemærkelsesværdigt, idet blot ét diabetesmiddel før Victoza har vist lignende resultater - diabetespillen Jardiance fra amerikanske Eli Lilly og tyske Boehringer Ingelheim.



Dengang havde markedet dog håbet på mere, og aktien faldt efterfølgende med 5,6 pct. på det, som ellers skulle være en festdag.



Høje forventninger



Og denne gang er markedets forventninger endnu højere.



Ulig Victoza-studiet er studiet med Semaglutid således relativt mindre og varigheden kortere, og det betyder, at der i studiet med Semaglutid også har skullet mere til for at vise en statistisk signifikant reduktion. Analytikere har på forhånd regnet sig frem til, at reduktionen i antallet af hjerte-kar-hændelser er på mindst 20 pct.



"Man skal derop for at vise statistisk signifikans - det er ren matematik - og derfor er det nok ret vigtigt, at det bliver over 20 pct.," siger Michael Friis Jørgensen.



En positiv effekt i den størrelsesorden vil kunne sikre Semaglutid en stærk position på GLP-1-markedet, der i øjeblikket domineres af Novos eget Victoza. Amerikanske Eli Lilly vinder dog markedsandele med sin GLP-1-analog Trulicity, der skal tages én gang ugentligt, hvor Victoza er til dosering én gang dagligt.



Også Semaglutid er til dosering én gang ugentligt, og Novo håber at komme til at stå med det bedste produkt i det segment, når Semaglutid forhåbentligt kommer på markedet i 2018. Registreringsansøgningerne til de amerikanske og europæiske myndigheder ventes indsendt inden udgangen af i år.



Hos Alm. Brand Markets venter Michael Friis Jørgensen et salg på 15,5 mia. kr. af Semaglutid allerede i 2020 - få år efter lanceringen.



Men gode resultater eller ej, så vil denne uges hjerte-kar-data næppe være stærke nok til at ændre hele stemningen om Novo-aktien, vurderer Michael Friis Jørgensen. Dertil er de voksende bekymringer om den fremtidige vækst, efter at Novo i halvårsregnskabet advarede om faldende priser i USA næste år, for store.



"I forhold til de negative temaer, der stadig ligger i aktien frem mod det amerikanske præsidentvalg og risikoen for, at en ny præsident vil arbejde for at sænke priserne, tror jeg ikke, at de her data vender udviklingen, hvor vigtige de end er," slutter Alm. Brand-analytikeren.



