ATP har solgt en portion af sine aktier i tøjkoncernen IC Group. Pensionsgiganten ejer nu 1,2 mio. aktier - svarende til en ejerandel på 7,15 pct. af IC Group, fremgår det af en meddelelse.



I en anden meddelelse oplyser selskabet, at Friheden Invest, der har næstformand Niels Erik Martinsen som direktør, har købt 375.000 aktier for 165 kr. per stk. eller for i alt knap 62 mio. kr.



/ritzau/FINANS