Dansk Iphone-appetit kommer igen bag på Apple

Danskerne er vilde med Apples telefoner, og den nye iPhone 7 og 7 Plus er ikke en undtagelse.

Desværre har Apple endnu en gang svært ved at levere nok til Danmark, fortæller teleselskaberne 3 og TDC.



“Der er herlig stor efterspørgsel, og vi har bestilt rigtig mange telefoner hjem. Men vi har desværre ikke fået leveret dem alle i første omgang,” siger Rikke Juul Hansen, pressechef hos 3.



Denne gang er Danmark for første gang en del af første bølge af udrulning af den nye iPhone, hvor Danmark hidtil har måtte vente et par uger til bølge nummer to.



Det presser efterspørgslen, lyder det fra Maria Bagge Jensen, kommunikationspartner i TDC, der ejer Yousee, Telmore og Fullrate.



”Danmark er for første gang med i målgruppe ét, og det lægger helt sikkert også et større pres på efterspørgslen,” siger hun.



Ny farve er et hit



Hos begge selskaber er det især den nye farve “Jet Black”, som de får problemer med at levere til kunderne som planlagt.



“Efterspørgslen fordeler sig på forskellige farver og modeller, og både den matte sorte og den nye spændende Jet Black er rigtig populære. Jet Black får vi desværre slet ikke nogle af her til at starte med. De sorte får vi til gengæld mange af,” siger Rikke Juul Hansen.



Hos TDC er der også mangel på den nye farve.



”Den nye farve er meget populær, og den er der desværre ikke kommet mange af fra Apple,” siger Maria Bagge Jensen.



Netop farven Jet Black melder Apple også udsolgt i dag i både iPhone 7 og Plus 7-modellen.



Altid stor efterspørgsel



Det kommer dog ikke som en overraskelse for TDC, at Apples koryfæ er så populært.



”Der er ikke noget unormalt i, at efterspørgslen overstiger udbuddet. Det er sådan Apple arbejder,” siger Maria Bagge Jensen og fortsætter:



”Vi vil altid gerne have så mange iPhones som overhovedet muligt, og vi får ikke så mange, som vi har håbet på. Men sådan er det hver gang, en nye iPhone kommer.”



Onsdag aften, dansk tid, lukkede Apple-aktien 3,6 pct. i plus, og samlet er aktien steget over 8 pct. over den seneste uge, siden den nye iPhone blev præsenteret den 9. september.