Opdateret kl. 16.06 med svar fra TDC - TDC-aktien stryger til vejrs med 7 pct. i kølvandet på rygter om, at kapitalfonden Apollo forbereder et nyt, højere bud på telekoncernen.



Ifølge Bloomberg News samarbejder Apollo i øjeblikket med sine finansielle rådgivere om at sikre kapital til at byde på hele TDC.



Apollo bød ifølge Børsens oplysninger oprindeligt 41 kr. per aktie i juli, hvilket blev afvist af TDC's bestyrelse.



I en fondsbørsmeddelelse, der blev udsendt efter nyheden slap ud, afviste TDC kaldte koncernen - der dog ikke nævnte Apollo ved navn - tilbuddet for "finansielt utilstrækkelig, ufuldstændig og ikke i aktionærernes bedste interesse."



Ifølge Bloomberg News er et nyt bud imidlertid på trapperne inden for de kommende uger, selvom det dog ikke er endeligt besluttet endnu.



Hos TDC afviser kommunikationspartner Maria Bagge over for Børsen at kommentere rygtet.



Analytikere: Opkøb er klart en mulighed



Flere analytikere ser TDC som et potentielt opkøbsmål, og TDC-analytiker Michael Friis Jørgensen fra Alm. Brand - der hævede sin anbefaling af TDC-aktien til køb tidligere på måneden - opfordrede 11. august på telekoncernens ledelse til komme ud af busken og oplyse markedet om eventuelle bud.



"Jeg skiftede primært til køb, fordi jeg ser en større sandsynlighed for, at TDC på et tidspunkt bliver solgt til en højere pris," sagde han, hvorefter han bad TDC's bestyrelse komme ud af busken og fortælle aktionærerne, hvorfor man afviste et købstilbud Apollo.



Hos Nordea ser man også TDC som et potentielt opkøbsmål, men ifølge analytiker Stefan Gauffin, er aktien ikke voldsomt mere værd; hans kursmål for aktien lyder på 40 kr.



Det inkluderer ifølge analytikeren den generelle vurdering af koncernen plus en præmie for det potentielle opkøb.



"Men det er klart, at man ikke kan prise et opkøb fuldt ind i aktien, før det rent faktisk er en realitet," sagde Stefan Gauffin 12. juli.



Apollo eller andre



I forbindelse med opkøbsrygterne og Apollos tilnærmelser til TDC er flere andre potentielle købere også dukket op i kulissen.



Ud over Apollo kan andre kapitalfonde også gå hen at vise interesse, nu ideen om at købe TDC af børsen er plantet i markedet, vurderer en unavngiven kilde ifølge Bloomberg.



Derudover er den svenske TDC-rival Telia flere gange blevet nævnt som en mulig opkøber - blandt andet af Stefan Gauffin i juli.



Telia slås dog med en korruptionsskandale i Uzbekistan, som telekoncernen sandsynligvis vil have afklaret, før man begynder at opkøbe konkurrenter, lød det fra analytikeren.