Mærsk-konkurrent hæver priserne efter rederiforlis

Det tyske containerrederi Hapag-Lloyd vil fra starten af næste måned forsøge at hæve priserne, når kunderne skal have sendt varer fra Asien.Prisforhøjelsen fra den tyske Mærsk-konkurrent kommer i forlængelse af konkursen hos det sydkoreanske rederi Hanjin for et par uger siden. Hapag-Lloyd varsler prisforhøjelser på 1250 dollar per tyvefodscontainer (teu) på ruterne fra Fjernøsten til Nordeuropa og den vestlige del af Middelhavet, oplyser selskabet i en meddelelse torsdag eftermiddag.Ruten mellem Asien og Europa betragtes som den vigtigste handelsrute af alle, og set med danske briller er det et vigtigt område for Maersk Line, som henter en pæn del af sin omsætning her.Sydkoreanske Hanjin var den syvendestørste spiller på markedet, og rederiet havde i følge analysehuset Alphaliner en markedsandel på 3 pct., mens den på ruten mellem Asien og Europa var på knap 5 pct.Raterne har i ugerne oven på forliset generelt set været stigende. I sidste uge faldt raterne på Asien-Europa-ruten dog med marginale 6 dollar til 943 dollar per teu - dog efter en stigning på 36,5 pct. ugen før.Markedet for containertransport har de seneste år været præget af lav vækst og for mange skibe på havet, hvilket har presset priserne til historisk lave niveauer og gjort det svært for rederierne at tjene penge.De svære markedsforhold så man i Maersk Lines regnskab for andet kvartal, der viste et minus på bundlinjen på 17 mio. dollar.Det danske rederi har dog været blandt de bedste præsterende på markedet, mens mange af konkurrenterne har sejlet med underskud./ritzau/FINANS