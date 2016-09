Vestas var verdensetter på ordrer i første halvår

Dato Land MW Serviceaftale Kunde 30/6 USA 162 Ja Ej oplyst 30/6 Sverige 76 10 år Rabbalshede Vind 5 A 29/6 Tyrkiet 26 10 år Elfa Elektrik Uretim 29/6 Tyskland 53 20 år Holcim og mdp 29/6 USA 53 Ej oplyst Xcel Energy 27/6 Grækenland 26 15 år CNI 27/6 Vietnam 30 5 år Tan Hoan 15/6 Kina 48 3 år China Longyuan Power 31/5 Canada 224 10 år Parc éolien Nicolas-Riou 4/5 USA 178 5 år Capital Power 28/4 Sverige 76 5 år Fortum Generation 4/4 Brasilien 172 Ej oplyst Ej oplyst 31/3 USA 200 5 år Ej oplyst 31/3 Spanien 27 5 år Ej oplyst 31/3 Kina 48 2 år Datang Renewables 18/3 England 31 Ja EDF EN 15/3 Tyskland 31 20 år Windpark Jacobsdorf 1/3 Norge 52 15 år Hamnefjell Vindkraft 29/2 Uruguay 53 10 år Taxway (Cobra) 29/2 Danmark 45 10 år Høgager Vindpark 23/2 Norge 1001 22 år Fosen Vind 11/2 USA 200 Ej oplyst Ej oplyst 4/2 Irland 36 12 år Impax 28/1 Sverige 26 5 år Eolus 20/1 Polen 56 15 år Wiatromil Annoncerede, Q1 1806 Uannoncerede, Q1 597 Annoncerede, Q2 1124 Uannoncerede, Q2 666 Totalt annonceret i første halvår 2016 4193

Dato Type Land Længde MW Kunde 20/5 Upwind USA Ej oplyst 1750 Berkshire Hathaway Energy 31/3 AOM 4000 Kina 1 år 600 Hanas Group 26/2 AOM 4000 Spanien Ej oplyst 268 Ej oplyst 16/1 AOM 5000 USA 15 år 570 NRG

Den danske vindmølleproducent Vestas havde godt gang i ordrerne i første halvår, og det var faktisk så godt, at selskabet var nummer et i verden målt på det samlede antal megawatt, som ordrerne omfattede.Det fremgår af en pressemeddelelse fra analysehuset Navigant Research.Vestas hentede i første halvår ordrer i mindst 16 forskellige lande, og dermed overhalede det danske selskab Siemens Wind Power med den samlede kapacitet, skriver Navigant Research.Stærkt medvirkende til at give Vestas førstepladsen var formentlig den gigantiske ordre på 1001 MW til Norge, der blev annonceret i slutningen af februar.Siemens, spanske Gamesa, amerikanske General Electric og indiske Suzlon satte sig på de fire efterfølgende pladser, fremgår det af Navigant-analysen.Vestas fik ordrer med en samlet kapacitet på knap 4,2 GW i første halvår.Fakta: Vestas-ordrer i første halvårI hele 2015 fik Vestas i alt 8943 MW hjem i ordrebogen.Selvstændige serviceordrer annonceret af Vestas i første halvår 2016:Tabeller udarbejdet af Ritzau Finans./ritzau/FINANS/ritzau/FINANS