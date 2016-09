Relateret indhold Artikler

ISS har indgået en ny og forbedret kontrakt med kommunen i Alingsås, hvor servicekoncernen skal stå for at levere 9000 måltider om dagen til blandt andet børneinstitutioner, sygehusvæsen og ældrepleje.



Kontrakten løber i fem år og har en værdi af 350 mio. svenske kr. - svarende til cirka 275 mio. danske kr. Ifølge ISS er det en af de største offentlige catering-aftaler i Sverige.



Den nye kontrakt træder i kraft fra januar 2017. Der er aftalt en option på yderligere to års forlængelse. ISS og Alingsås har haft et samarbejde siden 2010.



/ritzau/FINANS