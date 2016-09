Sanofi-boss: Prispresset i USA er forudsigeligt

Prispresset på det amerikanske marked for diabetespræparater er forventeligt og vil fortsætte.Det vurderer direktør for Sanofis diabetesforretning Stefan Oelrich, der ikke var overrasket over, at Novo Nordisk i forbindelse med halvårsregnskabet måtte melde om et voksende prispres på det amerikanske marked.Han peger på, at amerikanske Eli Lillys snarlige lancering af en efterligning af Sanofis storsælgende insulin, Lantus, har medvirket til at ændre udsigterne for prisudviklingen på markedet for langtidsvirkende insulin. "Man behøver ikke at være clairvoyant for at forudse prisændringer, når der kommer mere konkurrence i markedet. Vi har set Basaglar (Lillys Lantus-efterligning, red.) komme til, og det betyder, at hele markedet så at sige skal rekalibreres," siger Stefan Oelrich til Ritzau Finans.For Novo faldt sensommerens kontraktforhandlingerne med sygekasserne værre ud end ventet, da selskabet i halvårsregnskabet måtte dæmpe forventningerne til prisudviklingen i USA.Der ventes nu lave til midt encifrede prisfald i USA i 2017 mod tidligere en flad prisudvikling.Også for Sanofi bød kontraktforhandlingerne på modstand, da sygekassen CVS Health valgte at stryge Lantus og Sanofis nyeste langtidsvirkende insulin, Toujeo, af sine tilskudslister og i stedet optage Eli Lilly og Boehringer Ingelheims Basaglar. Basaglar lanceres først i slutningen af december, og derfor kan CVS Healths beslutning være et varsel om, at også næste års prisforhandlinger bliver svære. "Det her var en slags forprøve, og vi vil lære af det. Konkurrence er godt," siger Stefan Oelrich og uddyber:"Vi mener, at prispresset er kommet for at blive. Vi har inkluderet det i vores langsigtede forventninger om en negativ salgsvækst i de kommende tre år på gennemsnitligt 4-8 pct. Så det er indbygget."/ritzau/FINANS