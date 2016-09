Relateret indhold Tilføj søgeagent Flügger Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Flügger

Flügger fastholder i forbindelse med sit regnskab for første kvartal 2016/17 de forventninger, som selskabet for nylig nedjusterede.



Dermed ventes fortsat en omsætning i hele regnskabsåret på 1850 mio. kr. samt et driftsresultat (EBIT) på 40-50 mio. kr.



Forventningerne blev nedjusteret den 24. august i forbindelse med generalforsamlingen i Flügger. Inden da ventede Flügger en omsætning på cirka 1900 mio. kr. og et driftsresultat (EBIT) på omkring 70 mio. kr.



I forbindelse med nedjusteringen droppede Flügger også sit langsigtede mål om at nå en omsætning på 3 mia. kr. i regnskabsåret 2020/21.



/ritzau/FINANS