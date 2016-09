Analysehus: Kun seks globale rederier tilbage i 2025

Alliance: Rederier før: Rederier nu: 2M Maersk Line, MSC Maersk Line, MSC CKYHE Cosco, Yang Ming, "K" Line, Hanjin, Evergreen - G6 APL, Hapag-Lloyd, Orient Overseas (OOCL), Mitsui OSK, NYK, Hyundai Merchant Marine Hyundai Merchant Marine Ocean Three CMA CGM, China Shipping, United Arab Shipping United Arab Shipping Ocean Alliance (NY) - CMA CGM, Cosco Container Lines, Evergreen, Orient Overseas (OOCL) THE Alliance (NY) - Hanjin Shipping, Hapag-Lloyd, "K" Line, Mitsui OSK, NYK, Yang Ming

Opdateret 11.10 Shippingindustrien er stødt på grund i 2016, men står over for tre til fire år med relativ stabilitet før næste runde af konsolideringer rammer branchen.Det siger Lars Jensen, der er partner i og administrerende direktør for analysehuset Seaintel Consulting, ved en konference i South Carolina ifølge branchemediet joc.com. Den seneste tids fusioner, opkøb og ikke mindst sydkoreanske Hanjin Shippings begæring om betalingsstandsning har reduceret antallet af større containerrederier til 14.Den næste omgang af konsolideringer, som starter om cirka fire år, vil yderligere bringe antallet ned fra otte til omkring seks globale rederier i 2025, vurderer Lars Jensen.Topchefen for Maersk Lines tyske rival Hapag-Lloyd vurderer, at Hanjins kollaps allerede på langt kortere sigt kan sætte gang i en ny omgang konsolideringer i branchen."Mange havde ikke ventet udfordringerne for Hanjin i det omfang, vi har set," siger Rolf Habben Jansen til branchemediet BDlive.Det vil ifølge direktøren medføre ændret adfærd, idet nogle rederier nu vil vurdere, hvorvidt det ikke ville være en fordel at slå sig sammen. Der er i forvejen indgået et par nye alliancer inden for branchen tidligere på året. Hapag-Lloyd, "K" Line (Kawasaki Kisen), Mitsui OSK Lines, Nippon Yusen Kaisha (NYK), Yang Ming og konkurstruede Hanjin Shipping indgik i maj i en ny alliance kaldet The Alliance.Og mod slutningen af april fortalte CMA CGM, Cosco Container Lines, Evergreen Marine og Orient Overseas Container Lines (OOCL), at de danner en ny alliance kaldet Ocean Alliance.Desuden er Maersk Line i en alliance kaldet 2M med Mediterranean Shipping Co. (MSC). Her har der været rygter fremme om, at Hyundai Merchant Marine vil slå sig til.TABEL: Overblik over de store containeralliancer før og efter den seneste tids omrokeringer:Kilder: Seatrade Maritime News og Journal of Commerce/ritzau/FINANS