TK Development fastholder forventningerne til det forskudte regnskabsår 2016/17 om et samlet koncernresultat før skat på 10-30 mio. kr.



Det fremgår af selskabets regnskab for andet kvartal af 2016/17.



I forventningerne indgår, at en række igangværende, mindre og mellemstore projekter gennemføres inden regnskabsårets udløb.



"Der er god fremdrift i de enkelte projekter. Tidsprofilen for projekterne indebærer at hovedvægten af disse forventes færdiggjort, overdraget til investor og dermed indtægtsført i fjerde kvartal 2016/17," skriver TK Development i regnskabet.



Koncernens væsentligste development-projekter forventes først at bidrage til koncernens resultat i efterfølgende regnskabsår.



Fra og med regnskabsåret 2017/18 venter TKD, at egenkapitalafkastet fra forretningsområdet development udgør 15-20 pct. p.a. før skat.



