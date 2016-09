Schweizisk GN- og WDH-rival gennemfører køb af hollandsk kæde

Det schweiziske høreapparatselskab Sonova, der konkurrerer med blandt andet danske GN Store Nord og William Demant, har gennemført købet af den hollandske detailkæde Audionova.



Det oplyser Sonova.



Konsolideringen vil ske i løbet af indeværende måned og afføde et af de bredeste netværk inden for detailsalg af høreapparater i Europa.



Opkøbet ventes at bidrage med 210-220 mio. schweizerfranc til Sonovas salg og 25-30 mio. schweizerfranc til koncernens driftsresultat (EBITA) i regnskabsåret 2016/17.



Handlen forventes samtidig at medføre en engangsomkostning til transaktioner og integration på 30-35 mio. schweizerfranc over de næste to til tre år, hvoraf halvdelen vil falde i indeværende regnskabsår.



Sonova annoncerede købet af Audionova fra den hollandske kapitalfond HAL Investments i begyndelsen af maj.



/ritzau/FINANS