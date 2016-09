Mærsk scorer nye kunder på konkurrents kæmpekrise

Maersk Line har nydt godt af, at den sydkoreanske rival Hanjin Shipping er gået konkurs. A.P. Møller - Mærsks containerben har nemlig været i stand til at opsnappe nye kunder, der er strandet på nogle af de travle søruter i slipstrømmen på Hanjins forlis.



Det skriver Financial Times.



Jakob Stausholm, der er strategidirektør for Maersk Line, siger til det britiske erhvervsmedie, at Maersk Line forsøger at hjælpe Hanjins kunder og har åbnet en ny rute på tværs af Stillehavet.



"Mange kunder søger en løsning fra vores side," siger Jakob Stausholm til Financial Times.



Ifølge Maersk Line efterspørger kunderne et containerrederi, der står stærkt finansielt.



Snesevis af skibe fra Hanjin, der var verdens syvende største containerrederi, er strandet på åbent hav med last til en estimeret værdi af 14 mia. dollar.



Samtidig har Hanjins konkurs sendt chokbølger igennem shippingindustrien. Gerry Wang, der er administrerende direktør for Seaspan, har over for Bloomberg News sammenlignet Hanjins kollaps med konkursen i Lehman Brothers' betydning for finansmarkederne.



Jakob Stausholm nedtoner dog betydningen af det finansielle forlis med henvisning til, at kollapser ikke er unormale i pressede brancher.



"Vi bør ikke anse det for at være så dramatisk. Det er korrekt, at det er en meget konkurrencepræget industri, og det er korrekt, at fragtraterne har ramt et historisk lavpunkt. Men når selskaber ikke genererer pengestrømme, så bliver det vanskeligt at fortsætte," siger Jakob Stausholm til Financial Times.



