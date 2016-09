B&O vælger kinesisk rigmands kompagnon som bestyrelsesmedlem

Den kinesiske rigmand Qi Jianhong, der ejer omkring en femtedel af Bang & Olufsen, har fået placeret sin kompagnon Ivan Tong i bestyrelsen for Struer-virksomheden.



Det fremgår af et referat fra B&O's generalforsamling, der blev afholdt onsdag.



Ivan Tong er formand for kinesiske Sparkle Roll Group, som efter forslag fra Qi Jianhong forgæves har forsøgt at købe hele B&O tidligere i år. Qi Jianhong er den største eneaktionær i netop Sparkle Roll Group, der er distributør for blandt andet B&O Play-produkter i Kina.



Beslutningen om at indsætte Ivan Tong i B&O's bestyrelse er da også oplagt - både for Qi Jianhong og B&O - mener Morten Imsgard, der er analytiker i Sydbank.



"De seneste officielle udmeldinger har også været, at Qi Jianhong stadig gerne vil overtage hele B&O. Der er første skridt selvfølgelig at få en mand ind i bestyrelsen, som måske kan videreformidle nogle af de ideer, som den potentielle ejer har, og dermed implementere eller speede processer op," pointerede Morten Imsgard, da det blev offentliggjort, at Ivan Tong blev indstillet til at blive medlem af bestyrelsen.



Det nye medlem af bestyrelsen bør dog ikke forstyrre B&O's overordnede forretning, mener analytikeren. Faktisk kan det vise sig at blive et aktiv for Struer-virksomheden. En af de udfordringer, som B&O for tiden står over for, er nemlig at få bedre tag om de asiatiske kunder.



"Der kan man sikkert få nogle værdifulde input fra den nye bestyrelseskandidat om, hvordan man kan øge sit salg på de asiatiske markeder hurtigere, end man gør i dag," vurderer Morten Imsgard.



Juha Christensen også valgt ind



Ud over Ivan Tong er også Juha Christensen blevet valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem.



Juha Christensen har flere årtiers erfaring inden for teknologibranchen og har været involveret i eller med til at grundlægge en lang række projekter.



B&O har selv blandt andet fremhævet hans involvering i Nokias Symbian-styresystem til mobiler og hans arbejde for Microsofts indsats på samme område. Juha Christensen er i forvejen chef for Cloudmade og bestyrelsesformand i en række andre selskaber på it-området.



Bestyrelsesmedlemmerne Ole Andersen, Jesper Jarlbæk, Jim Hagemann Snabe, Majken Schultz, Albert Bensoussan og Mads Nipper blev genvalgt.



/ritzau/FINANS