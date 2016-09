Relateret indhold Artikler

Cemat har udpeget en ny administrerende direktør for selskabet, der tidligere hed Topsil. Han erstatter alle tre medlemmer af direktionen som led i Cemats strategi om at trimme selskabet.



Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen, der blev udsendt onsdag aften.



Det er polske Abdelmottaleb Doulan, der har været en del af Cemat-koncernen de seneste fem år, som kan sætte sig til rette i chefstolen.



Han er administrerende direktør for den polske ejendomsforretning Cemat 70 S.A., ligesom han er topchef for det frasolgte selskab Topsil Global Wafers i Polen.



"Eftersom Cemat 70 S.A. er den eneste aktivitet i Cemat, og Cemat ikke har andre ansatte, er udnævnelsen af Abdelmottaleb Doulan et naturligt skridt, der samtidigt sikrer, at organisationen i det danske holdningsselskab er så lean og effektiv som muligt," siger bestyrelsesformand Jens Borelli-Kjær i meddelelsen.



Den hidtidige direktion bestod af administrerende direktør Kalle Hvidt Nielsen, finansdirektør Jesper Bodeholt og forskningsdirektør Michael Lisby Jensen. De udtræder dog alle med øjeblikkelig virkning af direktionen. Fremadrettet vil Abdelmottaleb Doulan dermed være det eneste medlem af direktionen.



"Dette er helt i tråd med planen om at trimme holdingselskabets omkostningsbase samt de indgåede fratrædelsesaftaler med selskabets tidligere direktion," hedder det i meddelelsen.



Abdelmottaleb Doulan er født i Tunesien, men har boet i Polen i mere end 25 år og er polsk statsborger. Abdelmottaleb Doulan er udannet ingeniør fra Technological University of Lodz Poland.



