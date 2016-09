Medie: SAS på nippet til at sælge Cimber

Relateret indhold Artikler

SAS er på nippet til at offentliggøre salget af Cimber til et europæisk flyselskab, der skal flyve på vegne af SAS med CRJ900-flyene.



Det skriver netmediet Check-In.



SAS købte Cimber sidste år for 20 mio. kr., og selskabet fungerer som et produktionsselskab for SAS.



Iifølge Check-Ins kilder forhandler SAS med irske CityJet, og man ser samtidig på mulighederne for at flytte en af baserne til Baltikum.



SAS solgte sidste år sit finske produktionsselskab Blue1 til netop CityJet.



SAS vil dog ikke sætte ord på nogen forestående handel.



"Det kender jeg ikke noget til, og vi kommenterer i øvrigt ikke på rygter," siger Mariam Skovfoged, pressechef for SAS i Danmark, til Check-In.