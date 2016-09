Relateret indhold Tilføj søgeagent Monsanto

Bayer

Novozymes Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Bayer

Monsanto

Novozymes

Det ser nu ud til, at fjerde gang er lykkens gang for den tyske kemigigant Bayer i forsøget på at overtage amerikanske Monsanto. Bayer har budt 126 dollar per aktie i Monsanto, der har accepteret tilbuddet.



Og hos Novozymes, der er partner med Monsanto i alliancen BioAg, ser man frem til fortsat at samarbejde med Monsanto.



- BioAg-alliancen, som er vores partnerskab med Monsanto om at udvikle miljøvenlige mikrobielle teknologier til landbruget, er kommet langt siden starten, og de første fælles resultater er lovende. Vi ser frem til at fortsætte dette tætte samarbejde med en endnu stærkere partner, siger Tina Sejersgård Fanø, koncerndirektør i Novozymes, i skriftlig kommentar sendt til Ritzau Finans.



/ritzau/FINANS