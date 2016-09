Relateret indhold Tilføj søgeagent Suzlon Energy Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Suzlon Energy

Den indiske Vestas-konkurrent Suzlon dykker på børsen i Mumbai onsdag, efter at vindmøllefabrikanten tirsdag fremlagde et regnskab for første kvartal, der afslørede røde tal på bundlinjen.



Suzlon kom ud af første kvartal, der dækker over april, maj og juni med et underskud på 2,6 mia. rupee (0,30 mia. kr.) mod et overskud på 10,1 mia. rupee (1 mia. kr.) i den samme periode året før.



Det indiske selskab havde samtidig en omsætning på 16,5 mia. rupee (1,63 mia. kr.) mod 25,9 mia. rupee (2,56 mia. kr.) i samme periode året før.



På trods af underskuddet er selskabet dog meget positiv omkring fremtiden, hvor der på hjemmemarkedet i Indien rent politisk bliver arbejdet for at fremme vedvarende energi.



Samtidig er der også gode perspektiver for det amerikanske marked, hvor der de næste år vil være støtte til vindmølleenergi i form af PTC-ordningen, der giver skatterabat til ejere af vindmølleparker, mener Suzlon. PTC-ordningen blev forlænget tidligere i år og løber frem til 2020.



- Forlængelsen vil resultere i umådelige vækst for vindenergi i USA, skriver Suzlon.



Suzlon-aktien falder med knap 7 pct. onsdag.



/ritzau/FINANS