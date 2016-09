Det kriseramte ejendomsselskab Nordicom skal have skiftet hele sine bestyrelse i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling den 6. oktober.



Det meddeler selskabet i indkaldelsen til generalforsamlingen, der er stablet på benene, efter at Nordicoms kreditorer har åbnet for at arbejde på en redning af selskabet.



Det har efterfølgende fået Nordicoms hovedaktionær, kapitalfonden Park Street Asset Management, til at købe yderligere en luns aktier i Nordicom og arbejde med et pligtmæssigt købstilbud på hele butikken. Og det er hovedaktionæren, der har ønsket at skifte bestyrelsen.



Derfor udtræder både formand Allan Andersen, næstformand Michael Vad Petersen og medlem Mette Lis Andersen i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling. Michael Vad Petersen er dog villig til at fortsætte i den nye bestyrelse, der ifølge vedtægterne skal have mellem tre og seks medlemmer.



Park Street Asset Management købte i sidste uge yderligere 14,64 pct. af aktierne i Nordicom fra det islandske investeringsselskab Stodir, og dermed blev ejerandelen bragt op på samlet 43,55 pct. af aktierne i Nordicom, hvorfor der ifølge loven skal fremsættes et købstilbud på de resterende aktier.



/ritzau/FINANS