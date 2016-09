Coloplast har på kontinensmarkedet en ambition om at vokse hurtigere end den generelle markedsvækst, der i øjeblikket er anslået til 5-6 pct., og det skal nye produktinnovationer bidrage til.



Seneste skud på stammen er lanceringen af et nyt fleksibelt kateter til mænd, det såkaldte Speedicath Flex, som vil blive udrullet på selskabets hovedmarkeder fra oktober. Det er en lancering, der ifølge selskabet vil give det en komplet portefølje af katetre til alle slags brugere.



- Vi har en ambitiøs plan om fortsat at tage markedsandele, og det kan vi med innovative produkter som Speedicath Flex, der er diskret, hygiejnisk og nemt at bruge, siger Kristian Villumsen, der er direktør for Coloplasts kroniske forretning, herunder kontinensdivisionen, i en meddelelse.



Kontinensforretningen er Coloplasts næststørste forretningsområde og udgør cirka 35 pct. af omsætningen. Derudover sælger Coloplast produkter inden for Stomi, Hud- og Sårpleje samt Urologi.



/ritzau/FINANS