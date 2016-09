Novo Nordisks vægttabsmiddel Saxenda giver konsistente vægttab, uanset hvad vægten viser, inden den overvægtige kommer i behandling.



Det er konklusionen i en efterfølgende analyse, en såkaldt post hoc-analyse, der er foretaget på tre års-data fra fase 3a-studiet Scale med Saxenda i overvægtige voksne, der enten har prædiabetes eller andre komplikationer i forbindelse med overvægten, oplyser Novo i en pressemeddelelse. Resultaterne fra analysen er fremlagt på den europæiske diabetesforenings årsmøde i München.



Analysen ser på de overvægtiges BMI (vægt divideret med højde i anden, red), da studiet begyndte og måler, hvor stort et vægttab de enkelte grupper opnåede i procent.



I gruppen med en BMI mellem 27 og 29,9 var vægttabet 5,7 pct. I gruppen med en BMI mellem 30 og 34,9 var vægttabet på 6,5 pct., gruppen med en BMI på 35-39,9 tabte 6,2 pct., mens gruppen med en BMI over 40 tabte 5,9 pct.



- Behandling af svær overvægt og vægtrelaterede komplikationer kan være komplekst og udfordrende, siger professor Sten Madsbad, der er klinisk professor på Københavns Universitet og investigator i SCALE-studiet ifølge meddelelsen og fortsætter:



- Det er lovende, at vi nu har treårsdata, der viser, at deltagerne i studiet uanset deres start-BMI oplevede konsistent vægttab og forbedringer inden for en række glykæmiske mål.



Ud over vægttabet opnåede Saxenda-patienterne på tværs af BMI-grupperne konsistente forbedringer inden for adskillige mål for blodsukkerregulering. Det gjaldt såvel langtidsblodsukkeret, fasteblodsukkeret, fasteinsulin, betacellefunktion og insulinresistens, oplyser Novo.



