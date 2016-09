Elisabeth Milton Hemmingsen fratræder sin stilling som kommerciel direktør i Tivoli, oplyser forlystelsesparken via fondsbørsen onsdag formiddag.



Fratrædelsen sker efter "gensidig aftale," fremgår det - og den er et resultat af, at Tivoli ønsker at slanke sin direktion.



Af samme årsag er det heller ikke planen, at stillingen skal genbesættes.



Direktionen i Tivoli består derefter af administrerende direktør Lars Liebst og økonomidirektør Andreas Morthorst.



/ritzau/FINANS