SSBV-Rovsing har indgået en distributionsaftale for det kinesiske marked, hvor der i de kommende år er indtil flere spændende udbud, fortæller selskabet i en meddelelse onsdag formiddag.



Aftalen er indgået med selskabet Shanghai Keliang Information Tech. & Eng. Co. og omhandler salg og distribution på det kinesiske marked af Rovsings Power SCOE-produkter til test af satellitter, fremgår det.



Shanghai Keliang beskrives som en veletableret kinesisk leverandør af land- og rumbaserede powertest og simuleringssystemer, og selskabet skal ifølge den nye aftale markedsføre, distribuere og sælge Rovsings produkter i Kina.



- Aftalen kommer på et tidspunkt, hvor det kinesiske rumprogram starter en ny femårsplan, som vil føre til et betydeligt antal tilbud og projektbeslutninger over de næste et til to år, med leverancer forudset ultimo 2017 og i de efterfølgende år, skriver Rovsing i meddelelsen.



- I den seneste årrække har Kina investeret betydeligt i jordobservations-, meteorologiske og videnskabelige satellitter, som er de primære kunder til kundetilpasset testudstyr, fortsætter selskabet.



Rovsing-aktien stiger efter nyheden med 3,4 pct. til 0,18 kr.



/ritzau/FINANS