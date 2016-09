SAS: Fornuftigt forsalg på to nye Miami-ruter

Når SAS åbner to nye ruter til Miami fra København og fra Oslo i slutningen af denne måned, vil der ikke være mange tomme sæder tilbage på flyene. Forsalget på de nye ruter ser nemlig fornuftigt ud.



Det skriver branchemediet Check-in.dk



"Forsalget ser rigtig godt ud, og vi har en høj kabinefaktor fra start, fortæller koncerndriftsdirektør Lars Sandahl Sørensen fra SAS," og uddyber:



"Da det er en helårsrute, så bliver det vigtigt at holde fast i den gode belægning i de tynde perioder. Men der er ikke tvivl om, at der er et stort marked fra begge byer."



Ifølge Check-in.dk starter ruterne med at have fire ugentlige flyvninger fra Oslo og tre fra Københavns Lufthavn.



Ruteåbningerne finder sted den 28. september i Oslo og den 29. september i Københavns Lufthavn.



/ritzau/FINANS