Relateret indhold Artikler

Mols-Liniens dage på fondsbørsen er for alvor talte. Nu meddeler rederiet, at Holding af 5. september ejer over 90 pct. af selskabet.



"Holding af 5. september 2016 vil snarest muligt iværksætte en tvangsindløsning til 60 kr. per aktie à nominelt 20 kr.," oplyser Polaris og Lind til fondsbørsen.



Det er Holding af 29. juni 2015, der er ejet af kapitalfonden Polaris samt Lind Invest, der har overdraget samtlige aktie til Holding af 5. september.



"Disse overdragelser bevirker, at Polaris herefter kontrollerer 88,96 pct. af aktiekapitalen og stemmerne i Holding af 5. september 2016. Efter overdragelserne ejer Lind 11,04 pct. af aktiekapitalen og stemmerne i Holding af 5. september 2016," oplyser Mols-Linien.



Og samlet betyder det, at Holding af 5. september sidder på 90,01 pct. af aktiekapitalen og stemmerettighederne i rederiet.



Mols-Linien-aktien ligger til et plus på 0,8 pct. tirsdag eftermiddag og koster 63,50 kr. per aktie.



/ritzau/FINANS