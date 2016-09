Dong anker afgørelse i potentiel milliardsag

Opdateret kl. 10.15 - Dong anker Sø- og Handelsrettens afgørelse i Elsam-sagen, oplyser selskabet i en fondsbørsmeddelelse.



Sagen, der handler om, hvorvidt Elsam, der i dag er en del af Dong-koncernen, misbrugte sin position som den dominerende spiller på markedet i det vestlige Danmark i perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006.



Dong blev af et konsortium anført af Energi Danmark stævnet i 2007 for at have krævet kunstigt høje elpriser - noget, som først Konkurrencerådet og siden Konkurrenceankenævnet tidligere har givet sagsøgerne ret i.



Det samme gjorde Sø- og Handelsretten 30. august i år, men det nægter Dong at acceptere.



”Vi har nærlæst Sø- og Handelsrettens dom, og vi har besluttet at anke den," siger koncerndirektør i Dong Thomas Dalsgaard i meddelelsen.



Aftaler og modeller



Han henviser til, at Sø- og Handelsretten gav Dong medhold i, at Konkurrencerådets udregningsmodel tilbage i 2007, som lå til grund for afgørelsen, var i strid med økonomisk teori og ikke kan bruges til at afgøre, om konkurrencereglerne er brudt.



"Men alligevel når retten til vores overraskelse frem til den konklusion, at Elsam har misbrugt sin stilling – uden at det fremgår klart af dommen, hvordan retten er kommet til det resultat," siger han.



Dertil kommer, siger han, har retten afvist at tage hensyn til en aftale mellem Elsam og Konkurrencestyrelsen om de priser, Elsam kunne tage for sin strøm.



"Det er en kompleks sag, og vi mener ikke, at Sø- og Handelsrettens dom er korrekt. Derfor benytter vi nu vores ret til at anke afgørelsen,” siger Thomas Dalsgaard.



Sø- og Handelsretten er første retsinstans, der har taget stilling til sagen, og dommen kan ankes til næste retsinstans.



Dong har endnu ikke taget stilling, til om man vil forsøge at bringe sagen for Højesteret, eller om man vil starte med Landsretten.



Sagaen kort



Slagsmålet mellem Elsam (Dong) og sagsøgerne er delt i to flanker: Dels kører den nuværende sag i retsinstanserne, hvor afgørelsen fra Sø- og Handelsretten nu bliver anket af Dong.



Parallelt er der indledt en erstatningssag, som lige nu er sat i bero, da man afventer en afgørelse af, hvorvidt Dong kan erkendes skyldig i første omgang, før man fortsætter.



Samlet har 1106 kunder med Energi Danmark, OK a.m.b.a. og Scanenergi i spidsen stævnet Dong.



De involverede kunder tæller bl.a. kæmpekoncerner som Arla, Danish Crown og Coop.



Dertil kommer en voldsomt stor uenighed om, hvilket omfang en eventuel erstatning skal have.



Kravet lyder på ca. 4,4 mia. kr., men da sagen er trukket ud i flere år, er der løbet massive renter til, som kan bringe beløbet op i nærheden af 8 mia. kr.



I det modsatte ringhjørne har Dong sat noget mere beskedne 298 mio. kr. til side, som skal dække eventuelle erstatninger.