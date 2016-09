Hellerup Finans taber 15 mio. kr. på tysk projekt

Relateret indhold Tilføj søgeagent Hellerup Finans Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Hellerup Finans

Kriseramte Hellerup Finans (HF) er løbet ind i endnu en øretæve, som rammer selskabets hundredvis af private aktionærer og vender tidligere tiders overskud til dundrende underskud, skriver Finans.



Finanshuset, der har lovet investorerne tårnhøje afkast, har således kastet håndklædet i ringen og opgivet et tysk ejendomsprojekt, som man i flere år har forsøgt at få danske investorer til at skyde penge i.



Ejendomsprojektet, som tager udgangspunkt i en tysk erhvervsejendom på Rheinallée 179 i tyske Mainz, ender således ifølge Finans med at koste det likviditetsklemte finanshus mere end 15 mio. kr.



Hellerup Finans bogførte således en gevinst på knap 7 mio. kr. i 2014, fordi det havde solgt en forkøbsret på den tyske ejendom til datterselskabet Mainz Invest.



Da ejendomsprojektet nu er gået i vasken, har Hellerup Finans' ny revisor sløjfet gevinsten. Det er medvirkende til, at millionoverskuddet i HF i 2014 er vendt til et minus på 9 mio. kr.



Det var netop regnskabet for 2014 og forventningerne til 2015, som Hellerup Finans brugte til at markedsføre sig over for private investorer.



De private investorer blev stillet trecifrede afkast i udsigt, hvis de smed alt fra frie midler til pensionsopsparingen i det nordsjællandske foretagende, hvor revisor nu tager forbehold for den fortsatte drift og advarer om, at der kun var 1,5 mio. kr. i kontanter ved udgangen af juni 2016, skriver Finans.



/ritzau/FINANS