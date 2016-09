Svenske lokalaviser kan komme på danske hænder

Flere svenske lokalaviser kan i fremtiden blive udgivet af det danske mediehus JP/Politikens Hus. Aviskoncernen udgiver blandt andet de store morgenaviser Jyllands-Posten og Politiken og formiddagsavisen Ekstra Bladet.



JP/Politikens Hus bejler til den svenske aviskoncern Stampen for at få lov at købe medievirksomheden. Det omfatter fem lokalaviser i Vestsverige, otte gratisaviser og Göteborgs-Posten.



Det skriver det svenske medie resume.se.



Administrerende direktør, Stig Ørskov, bekræfter, at JP/Politikens Hus har vist interesse for Stampen i begyndelsen af juli.



Stampens kommunikationschef, Hampus Knutsson, afviser dog at kommentere.



"Det er ikke noget, jeg kan kommentere. Det gør vi aldrig," siger Hampus Knutsson.



"Når vi har noget færdigt, fortæller vi om det," siger han.



Stampen har tidligere på året været truet af konkurs, skrev Mediawatch i maj. Blandt årsagerne er milliardgæld til banker, kostbare investeringsplaner og store bonusser til ledelsen.



Koncernen havde sidste år en omsætning på 3,3 milliarder svenske kroner, hvilket svarer til cirka 2,6 milliarder danske kroner.



JP/Politikens Hus ejer i forvejen en lang række svenske lokalaviser.



/ritzau/