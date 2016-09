Bil-gigant udstyrer nye biler med B&O-højtalere

Mange bilkøbere lægger vægt på at kunne afspille musik med en ordentlig lyd, når de er på farten. Derfor vil bilproducenten Ford fra næste år udstyre sine biler med lydsystemer fra B&O Play, der er et brand under selskabet Bang & Olufsen.



Det oplyser Ford i en pressemeddelelse.



Beslutningen er resultatet af et samarbejde mellem Ford, B&O Play og den amerikanske højtalerproducent Harman.



Bang & Olufsen indgik netop sidste år en licensaftale med Harman.



I den forbindelse solgte Bang & Olufsen sine aktiver i den del af selskabet, der producerede lydsystemer til biler, til Harman. Dermed har Harman retten til at bruge produkter fra eksempelvis B&O Play i bilindustrien.



"Kunderne fortæller os, at de sætter pris på konsistente lydoplevelser af høj kvalitet, og vores samarbejde med Harman hjælper os med at sørge for det," siger Fords administrerende vicedirektør, Raj Nair, i pressemeddelelsen.



B&O Plays produkter vil blive skræddersyet til hver enkelt Ford-model, lyder det.



Og dermed skulle nye Ford-købere være sikret en god lyd, uanset hvor de kører, og uanset hvor i bilen passagererne sidder.



Harmans administrerende vicedirektør, Michael Mauser, mener ligefrem, at køreoplevelsen bliver revolutioneret med det nye samarbejde.



"Ford og B&O Play er et perfekt match af mærker, der står for kvalitet, frihed og innovativt design," siger Michael Mauser.



/ritzau/