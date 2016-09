Bryggeri kan kigge mod Coca-Cola efter megafusion

Når verdens største bryggeri, AB Inbev, efter planen overtager Sabmiller, der er branchens næststørste spiller, bliver der ikke meget plads til at vokse inden for ølmarkedet for den fusionerede gigant.



Og det kan få AB Inbev til at kigge mod andre brancher.



Det skriver Bloomberg News og citerer en rapport fra Reuters, hvori der skal blive henvist til snak mellem flere bankfolk.



Måske Coca-Cola



Ifølge rapporten vil AB Inbev kunne være interesseret i at rykke ind på markedet med læskedrikke, hvor sodavandskæmpen Coca-Cola er et oplagt bud på et opkøb.



I den forbindelse bliver det fremhævet, at der er et godt forhold mellem investeringsselskabet 3G Capital, som er medejer af AB Inbev, og erhvervsmanden Warren Buffet, der er storaktionær i Coca-Cola.



Dette kan ifølge bankfolkene, som Reuters henviser til, betyde, at den amerikanske rigmand er mere velvillig til at bakke op om et salg af læskedriksgiganten.



I øjeblikket har Colca-Cola en markedsværdi på omkring 182 mia. dollar - svarende til lidt mere end 1200 mia. kr.



/ritzau/FINANS