ISS har underskrevet en servicekontrakt med det amerikanske selskab John Crane, der tjener sine penge på pakninger, koblinger, filtre og lignende produkter.



Aftalen, der trådte i kraft per 1. juni, løber i fem år, men er først nu fuldt ud oppe at køre, oplyser ISS.



Det danske serviceselskab skal ifølge aftalen levere services inden for vedligeholdelse, kantine, reception, sikkerhed, skadedyrskontrol og rengøring ved to af John Cranes bygninger i Illinois.



Der er dog også mulighed for en udvidelse af kontrakten til andre områder, oplyser ISS.



25 ISS-ansatte bliver i første omgang sat til at passe forpligtelserne i aftalen med John Crane.



/ritzau/FINANS