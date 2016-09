Medie: KMD tager de indledende skridt mod børsen

It-selskabet KMD rygtes igen på vej på fondsbørsen. Ifølge Inside Business gør KMD klar til en børsnotering i foråret næste år.



Og selskabet ventes at få en markedsværdi på 10 mia. kr., skriver Insider Business.



- Selskabet er netop nu ved at tage det første formelle skridt mod en børsnotering, da man i skrivende stund er ved at sende en såkaldt RFP, Request For Proposal, rundt til en række nordiske og internationale banker, skriver mediet.



KMD udvikler og leverer it-løsninger til kommuner, regioner, stat og private virksomheder og har en årlig omsætning på godt 5 mia. kr. samt cirka 3200 ansatte. KMD er ejet af kapitalfonden Advent International og Sampension.



/ritzau/FINANS