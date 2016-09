Mærsk tror på nye kunder og højere rater efter rivals forlis

En konkurs hos det sydkoreanske rederi Hanjin kan kortvarigt betyde bedring på markedet for containertransport for danske Maersk Line, der samtidig får nye kunder ind i folden.



Det fortæller Klaus Rud Sejling, der er chef for Maersk Lines øst-vest-netværk til Bloomberg News efter forrige uges konkurs hos Hanjin.



"Der er ingen tvivl om, at vi ser en reaktion i ratemarkedet. Spørgsmålet er, hvad der vil ske med raterne på lang sigt. På kort sigt er effekten positiv, men der er så mange faktorer, som kan påvirke raterne på mellemlang og lang sigt," siger Klaus Rud Sejling til Bloomberg News.



Han fortæller desuden, at selskabet har fået nye kunder, som ifølge hans udsagn søger Maersk Line, fordi rederiet er stabilt, og selskabet er stærkt finansielt.



Markedet for containertransport har de seneste år været præget af lav vækst og for mange skibe på havet, hvilket har presset priserne og gjort det svært for rederierne at tjene penge, og derfor kan konkursen være positiv for konkurrenterne.



Hanjin havde med 97 skibe en global markedsandel på 3 pct., og seneste tal for raterne har da også vist tegn på bedring for rederierne. Raterne på de store ruter ud af Kina steg med 2,4 pct. i sidste uge og ugen før med 27,9 pct. ifølge Shanghai Shipping Exchange.



/ritzau/FINANS