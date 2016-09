Bayer kan nå til enighed om Monsanto-køb i næste uge

Tyske Bayer kan angiveligt allerede i næste uge nå en aftale om køb af sin amerikanske rival, Monsanto, hvilket i givet fald vil skabe verdens største producent af såsæd og pesticider.



Det skriver Bloomberg News med henvisning til personer med kendskab til forholdet.



Det forlyder, at Bayer's bestyrelse skal mødes onsdag for at diskutere transaktionen, men også at forhandlingerne fortsat er pågående og kan falde fra hinanden.



Bayer forsødede for nylig tilbuddet på Monsantos aktionærer til 127,50 dollar per aktie, svarende til samlet 56 mia. dollar, fra tidligere 125 dollar per aktie. Oprindeligt, i maj, kom Bayer med et bud på 122 dollar, men blev afvist.



Danske Novozymes arbejder sammen med Monsanto om produkter til landbruget i den såkaldte BioAg-alliance. Og både på kort og langt sigt kan en fusion mellem de to giganter kommer til at være en fordel for danskerne, har Peder Holk Nielsen, administrerende direktør for Novozymes, tidligere vurderet over for Ritzau Finans.



"Kortsigtet ser jeg ikke problemer - for der er jo endnu ikke sket noget. Og på den lange bane kan jeg godt se fornuften for os med en fusion," lød det fra topchefen i forbindelse med, at Novozymes offentliggjorde regnskab for andet kvartal i august.



/ritzau/FINANS