Hesalight-investorer kræver lån for 750 mio. kr. indfriet

Opdateret kl. 17.56 - Investorer i lampevirksomheden Hesalight kræver nu deres lån til virksomheden på 100 mio. euro svarende til ca. 750 mio. kr. indfriet med det samme.



Det fremgår af en meddelelse fra Nordic Trustee, der er repræsentant for obligationsholderne.



"Obligationsholderne har erklæret udestående obligationer, herunder påløbne renter, omkostninger og udgifter til at være forfalde til betaling som følge af udstederens misligholdelse af obligationsaftalen. Derfor har holderne krævet betaling inden for ti dage af udstederen af mængden af 100.718.560 euro, som udgør hovedstol plus påløbne renter, og den gældende præmie," lyder det i meddelelsen fra Nordic Trustee.



Investorerne i Hesalight, der bl.a. tæller Pensiondanmark, Pensam og Danske Capital, kan ifølge Finans konstatere, at der har været væsentlige brud på obligationsaftalen.



"Derfor har vi i henhold til aftalen ret til at kræve obligationerne indfriet. Ultimativt kan det betyde, at selskabet erklæres konkurs. I givet fald bliver det kurator, som vil få til opgave at danne sig et mere præcist overblik over situationen, men i kredsen af obligationsinvestorer er der bred enighed om, at det skridt vi tager nu, er den bedste måde at beskytte vores investering på. Mere kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt,” lyder det i en udtalelse fra Pensiondanmark.



Dumpekarakter fra Erhvervsstyrelsen



Før sommerferien brød Hesalight låneaftalen med investorerne, herunder Pensam og Pensiondanmark, og siden har parterne været i dialog om en løsning.



Det skete efter LED-selskabets udfordringer kulminerede i maj, da Erhvervsstyrelsen gav Hesalights regnskabspraksis dumpekarakter og krævede nye tal.



Her viste det sig, at lampeselskabet var langt fra den vækstkomet, det gav udtryk for. I det nye regnskab for 2015 landede overskuddet på 3,2 mio. kr., hvilket var et stykke fra de 123 mio. kr. i det først offentliggjorte regnskab.



Det betød, at Hesalight brød sin låneaftale med obligationsejerne, som derfor indkaldte til et møde den 28. juni.



Her havde en komité, som sidder på mere end 90 pct. af de i alt 588 mio. kr., der er investeret i Hesalight, lagt op til, at selskabets obligation ved en afstemning skulle erklæres misligholdt.



Opdateres