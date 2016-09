Relateret indhold Tilføj søgeagent Hesalight Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Hesalight

Tre investorer i lampevirksomheden Hesalight kræver nu deres lån til virksomheden på knap 600 mio. kr. indfriet med det samme. Det viser en meddelelse fra Stamdata.no.



”Obligationsadministratoren har erklæret udestående obligationer, herunder påløbne renter, omkostninger og udgifter til at være forfalde til betaling som følge af udstederens misligholdelse af obligationsaftalen. Der-for har obligationenadministratoren krævet betaling inden for ti dage af udstederen af mængden af 100.718.560 euro som udgør hovedstol plus påløbne renter, og den gældende præmie,” lyder det i meddelelsen fra Stamdata.no.





