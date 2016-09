Schouw-boss: Ringe udsigt til større andel i Kramp førte til salg

Uden udsigt til at få opfyldt sit ønske om et større ejerskab, har konglomeratet Schouw og Co. fredag annonceret, at det sælger sine aktier i Kramp til medaktionæren NPM Capital.



"Med de perspektiver, der var for virksomheden, så kunne vi ikke se, at der var en vej til at få en større ejerandel, og så har vi vurderet sammen med de øvrige aktionærer, at det var tiden til, at vi skulle noget andet, og virksomheden skulle udvikle sig i en anden retning," siger Jens Bjerg Sørensen, der er adm. direktør i Schouw og Co. til Ritzau Finans.



God timing



Schouw og Co. har længe arbejdet på at få en større ejerandel og betegner tidspunktet for udtrædelsen som strategisk god timing.



"Vi har været med i den store fusion og sammenlægning og skabt en stor flot virksomhed, så det er et godt tidspunkt at stå ud. Det er strategisk god timing," uddyber han.



Beslutningen om, at Schouw og Co. sælger sine aktier i Kramp, er taget i samarbejde med køber som en dialog i aktionærkredsen.



"Det er sådan noget man drøfter løbende, og tingene udvikler sig. Så der er ikke nogen, der har henvendt sig til hinanden, det er mere en strategisk drøftelse over lang tid," forklarer Jens Bjerg Sørensen.



Ikke flere salg i vente



Konglomeratet har ikke flere salg undervejs, som det ser ud lige nu.



"Det har vi slet ikke. Vi har de virksomheder, som vi driver, og de virksomheder ejer vi 100 pct. og det er lige nøjagtig sådan, som vi gerne vil have dem," forklarer direktøren og tilføjer:



"Vi kigger løbende på at udvikle de virksomheder, vi har, dermed kigger vi også på, om der er nogle interessante muligheder vi kan købe til for at gøre vores virksomheder stærkere og større."



Schouw-aktien stiger 4,1 pct. fredag morgen til 447 kr.



