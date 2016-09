Medie: Lufthansa afviser SAS-køb - foretrækker samarbejde

Relateret indhold Tilføj søgeagent Lufthansa

Det tyske luftfartsselskab Lufthansa er ikke interesseret i at overtage SAS, men vil hellere indgå i et partnerskab med sin skandinaviske branchekollega.



Sådan lyder det fra Carsten Spohr, der er administrerende direktør hos Lufthansa, i et interview med Bilanz.



Ifølge det schweiziske medie har der for nylig været spekulationer om, hvorvidt den tyske gigant kunne være interesseret i at foretage et opkøb af SAS. Men til det svarer Lufthansa-topchefen:



Vil hellere være partner



"Vi stræber mere efter et tæt partnerskab og ikke en investering. Vi har kigget på sagen og er kommet til den konklusion, at muligheder og risici ikke berettiger en overtagelse, siger Carsten Spohr til Bilanz.



Torsdag præsenterede SAS sit regnskab for tredje kvartal, som viste, at luftfartsselskabet i perioden landede et overskud på 805 mio. svenske kr. efter skat mod 800 mio. svenske kr. i samme periode året før.



For hele regnskabsåret 2015/16 venter SAS fortsat et positivt resultat før skat og engangsposter.



/ritzau/FINANS