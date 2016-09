Medie: Ti kunder står bag millioner af bud på Lauritz.com

Almindelige brugere af auktionshuset Lauritz.com er oppe mod ekstremt aktive brugere. En omfattende datanalyse viser at en kunde har budt på 80.000 varer på 13 år.



Det skriver Berlingske Business fredag.



Er du bruger af netauktionssiden ­Lauritz.com, og handler du som mange andre, deltager du i omkring tre auktioner i alt. Og deltager du i tre auktioner, så ender du en fjerdedel af gangene med at få den vare, du byder på.



Men et lille antal kunder på Lauritz.com har en helt anden adfærd.



10 brugere sidder på 10 pct. af handlen



De ti mest aktive kunder på Lauritz.com deltager i cirka ti procent af alle auktioner på auktionssiden, hvilket svarer til cirka 370.000 auktioner. Ser man på den mest aktive kunde, har vedkommende deltaget i over 80.000 auktioner og budt over 800.000 gange siden 2003, hvilket gennemsnitligt svarer til 17 auktioner om dagen.



Business har spurgt adm. direktør i Lauritz.com, Mette Rode Sundstrøm, der har undersøgt hvem kunderne er.



Flere bud højere priser



Hun forklarer, at de ti ekstremt aktive kunder er kunder, som Lauritz.com »kender indgående både centralt og decentralt i koncernen«. Kunderne har, skriver Mette Rode Sundstrøm, ­løbende kontakt med auktionshusets filialer og finansafdelingen på hovedkontoret.



»Det er også forklaringen på, at disse kunder ikke via vores algoritmer og alarmlister er blevet lukket,« siger Mette Rode Sundstrøm med henvisning til, at hun er klar til at udelukke kunder, som måtte handler »i ond tro« på Lauritz.com.



Ifølge Troels Bjerre Lund, adjunkt i teoretisk datalogi på IT Universitetet, er der en klar sammenhæng mellem omfanget af bud og prisen. Jo flere bud, des højere er prisen, kunden kommer til at betale.



Det er kun tre måneder siden at Lauritz.com med hiv og sving blev noteret på børsen i Stockholm.