Risiko for brand i ny smartphone skaber frygt i luften

Risiko for brand eller eksplosioner under opladning af den nye smartphone fra Samsung skaber nervøsitet blandt flyselskaber og luftfartsmyndigheder.



Torsdag har USA's Federal Aviation Administration (FAA) udsendt en advarsel til indehavere af Samsungs nye topmodel, Galaxy Note 7.



FAA råder dem på det kraftigste til ikke tænde eller oplade smartphonen, når de er om bord på et fly. Passagererne skal ifølge FAA også undlade at pakke telefonen ned i den bagage, der havner i flyets fragtrum.



Alt sammen på grund af risiko for, at Galaxy Note 7 kan bryde i brand.



Samsung besluttede for en uge siden at tilbagekalde samtlige Galaxy Note 7-telefoner, der er udstyret med fejlbehæftede batterier.



Desuden har den sydkoreanske elektronikgigant stoppet for salget af produktet i ti lande. Deriblandt Australien. Tre australske flyselskaber besluttede torsdag derfor at forbyde passagerer at bruge eller oplade Samsung-telefonen, mens flyet er i luften.



Flyselskaberne, Qantas, Jetstar og Virgin Australia, oplyser, at beslutningen er taget på eget initiativ. De australske luftfartsmyndigheder har ikke forbudt brug af Galaxy Note 7 på fly.



Passagerer hos de tre selskaber har lov til at tage telefonen med om bord. Men den må ikke aktiveres. Det er også forbudt at koble telefonen til USB-stikket i flyenes underholdningssystem.



Samsung, der er verdens største producent af smartphones, har indtil videre solgt cirka 2,5 millioner af sit nye flagskib. En Galaxy 7 Note koster cirka 5000 kroner.



/ritzau/Reuters